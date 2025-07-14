Плановое отключение холодной воды пройдет в Свердловском районе Иркутска

С 22:00 17 июля до 10:00 19 июля в части Свердловского района Иркутска будет прекращена подача холодной воды. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода и канализации.

«Работы проводятся для подготовки городского коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду», – пояснили в МУП «Водоканал». Полный список адресов можно найти на официальном сайте организации.

Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны с питьевой водой будут подаваться только к социальным объектам.