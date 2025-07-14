MAX запускает тестирование каналов

MAX начал тестирование новых каналов, в котором участвуют ведущие СМИ, блогеры и инфлюенсеры, такие как Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Антиглянец и Влад Бумага, а также издания «Коммерсантъ», РБК, ТАСС, Спортс’’, Mash и канал Минцифры России. Более 50 авторов присоединились к тесту, и их каналы можно найти на отдельной витрине и через поиск в мессенджере.

– Пользователи MAX могут подписываться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В скором времени появятся счетчик просмотров, возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления. Создание каналов станет доступным после завершения тестирования, – говорится в сообщении.

Напомним, Напомним, Max — новый российский мессенджер на базе платформы VK. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому функционал российских цифровых сервисов, включая государственные, финансовые и коммерческие, будет объединен в одном приложении. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на смартфоны, планшеты и другие устройства. В конце июня в мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей.