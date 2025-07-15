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Китай запускает аренду беспилотных авто: революция в транспорте

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Пекинская компания CAR Inc. совместно с Baidu Apollo запускает первый в мире сервис краткосрочной аренды беспилотных автомобилей. В основе сервиса лежит платформа автономного вождения Baidu Apollo уровня L4, которая обеспечивает высокую автоматизацию транспортных средств в определенных условиях.

Сервис позволяет пользователям выбирать время и место посадки, после чего система подбирает ближайший доступный автомобиль, который самостоятельно паркуется в указанной точке. Пользователи подтверждают свою личность для разблокировки авто и могут планировать маршруты в пределах зоны действия. По окончании аренды автомобиль самостоятельно возвращается в указанное место.

Первоначальный автопарк включает роботакси Apollo Go, рассчитанные на перевозку до трех пассажиров, с ценами на уровне существующих тарифов краткосрочной аренды. Забронировать авто можно на срок от 4 часов до 7 дней. Сервис доступен только для пассажиров старше 18 лет, однако остаются вопросы о необходимости водительских прав и доступности сервиса в различных городах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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