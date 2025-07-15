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Илон Маск: ИИ станет умнее всех через 5 лет

Илон Маск перенес на год прогноз, когда, по его мнению, искусственный интеллект (ИИ) станет умнее всех людей вместе взятых. По информации РБК, ссылающейся на сообщение американского миллиардера, Маск считает, что это произойдет примерно через пять лет, к 2030 году.

Ранее Маск утверждал, что такой момент наступит в 2029 году. Он отметил, что уже сейчас ИИ превосходит большинство людей в выполнении отдельных задач, хотя не уточнил, в каких именно. Маск также добавил, что менее чем через два года ИИ станет «умнее любого человека в чем угодно».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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