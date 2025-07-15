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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов посетил Иркутск-2

Мэр Иркутска Руслан Болотов представил генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову планы комплексного развития микрорайона Иркутск-2. Масштабные преобразования связаны с расширением Иркутского авиазавода и увеличением численности его сотрудников.

«Речь не только о достойном жилье, современных социальных объектах и местах для проведения досуга, но и о качественной инженерной инфраструктуре», – подчеркнул Болотов. Уже ведутся работы по реконструкции котельной, строительству жилья и обновлению дорожной сети, включая ремонт улиц Крымской, Мира и Курганской.

Особое внимание уделяется транспортной доступности: до конца 2026 года планируется создать более 1000 новых парковочных мест и увеличить количество автобусов на маршрутах к заводу. Параллельно благоустраиваются общественные пространства, включая парк «Комсомольский» и школьные территории.

В последние дни Иркутск активно посещают представители федеральных структур. Так в столице Приангарья 12 июля с рабочим визитом побывал советник президента РФ Игорь Левитин. В ходе встречи обсуждались важные вопросы для транспортной сферы Иркутской области. Министерство обороны РФ и Правительство России поддержали использование площадки «Ключевая». Игорь Левитин поручил проработать вопрос формирования земельного участка под строительство нового аэропорта Иркутска, что является необходимым этапом для проектирования и строительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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