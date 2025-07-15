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В двух водоемах Иркутской области выявлено загрязнение воды

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области. По последним данным, в Братском водохранилище у поселка Новоленино и реке Нукутка у села Новонукутское вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.

«Купание в водоеме, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, является фактором риска для здоровья населения», – предупреждают специалисты.

Местным жителям и туристам рекомендуется воздержаться от купания в указанных водоемах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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