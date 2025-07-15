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Рост зарплат в Иркутской области за год составил 7%: кто на вершине рейтинга?

Аналитики hh.ru провели исследование, показавшее, что за последний год предлагаемые зарплаты в Иркутской области выросли на 7%.

Медианная заработная плата в регионе составила 73 855 рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75 512 рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5 062 рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3 117 рублей.

В целом по стране наблюдается аналогичный тренд: зарплаты выросли на 14% за год и на 3% с начала года.

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В Иркутской области наиболее высокие зарплаты предлагаются специалистам в сферах «Сельское хозяйство», «Добыча сырья», «Строительство», «Производство», «Транспорт» и «Рабочий персонал». Наименее конкурентные зарплаты отмечены в сферах «Розничная торговля» и «Туризм».

Ранее SuperJob сообщал, что 30% работодателей в Иркутске планируют в ближайшее время повысить оклады, в то время как 4% работодателей задерживали выплаты сотрудникам в последний месяц. В то же время 16,5% российских компаний, сообщает Газета.ру, рассматривают возможность сокращения зарплат в течение следующего года, ссылаясь на снижение выручки и необходимость оптимизации расходов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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