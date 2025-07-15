Тур в Северную Корею обойдется в 150 тыс. рублей на человека

На восточном побережье Северной Кореи открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», ориентированный на российских туристов. Как сообщила изданию «Газета.Ru» гендиректор турфирмы «Восток-Интур» Инна Мухина, курорт предлагает комфортный отдых, хотя и не работает по системе «все включено».

«Курорт действительно впечатляет. Пятикилометровый пляж, белый песок, теплая морская вода», – отметила Мухина. В путевку стоимостью 150 тыс. рублей входит перелет Владивосток – Пхеньян – Владивосток и Пхеньян – Вонсан – Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсии, страховка и виза.

Курортный комплекс площадью 2,5 кв. км включает 54 отеля, аквапарк и развлекательные центры. Необычной особенностью является вид на ракетный полигон, который может заинтересовать любителей экзотики.

В 2024 году неделя в КНДР в составе группы из пяти человек стоила от 100 тыс. руб. В сумму были включены перелеты из Владивостока в Пхеньян и обратно, а также проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсии, трансфер и гид. Среди возможных мест для посещения: пляж на курорте Мазон и горнолыжный курорт Масик, обе локации находятся в окрестностях города Вонсан.