Новости

Туризм 2025, последние новости
Тур в Северную Корею обойдется в 150 тыс. рублей на человека
Туристический налог: отельеры ищут пути снижения финансового давления
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
Все материалы сюжета

50 дней до жёстких мер: Трамп угрожает России пошлинами в 100%

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, США введут жесткие пошлины против России в размере 100%. Трамп выразил недовольство позицией России по украинскому урегулированию и подчеркнул, что может ввести такие тарифы без необходимости прохождения закона через конгресс. Он также поддержал инициативу конгресса о санкциях против России, но отметил, что не уверен в их необходимости, сообщает РБК.

Читайте также:

Евросоюз о заявлении Трампа: 50 дней — это слишком много
15 июля 2025
Сенатор Грэм: замороженные активы России станут кувалдой в руках Трампа
14 июля 2025

Законопроект, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, включает не только санкции против России, но и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть и другие товары. Трамп подчеркнул, что соглашение по урегулированию конфликта должно было быть заключено давно.

Трамп также объявил о договоренности между США и НАТО о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Он отметил, что расходы на оружие покроют члены НАТО, а не американские налогоплательщики.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова к переговорам с Украиной, но не намерена отказываться от своих целей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (556)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес