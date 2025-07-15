50 дней до жёстких мер: Трамп угрожает России пошлинами в 100%

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, США введут жесткие пошлины против России в размере 100%. Трамп выразил недовольство позицией России по украинскому урегулированию и подчеркнул, что может ввести такие тарифы без необходимости прохождения закона через конгресс. Он также поддержал инициативу конгресса о санкциях против России, но отметил, что не уверен в их необходимости, сообщает РБК.

Законопроект, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, включает не только санкции против России, но и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть и другие товары. Трамп подчеркнул, что соглашение по урегулированию конфликта должно было быть заключено давно.

Трамп также объявил о договоренности между США и НАТО о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Он отметил, что расходы на оружие покроют члены НАТО, а не американские налогоплательщики.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова к переговорам с Украиной, но не намерена отказываться от своих целей.