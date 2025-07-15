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Евросоюз о заявлении Трампа: 50 дней — это слишком много

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила мнение, что срок в 50 дней, предложенный президентом США Дональдом Трампом для достижения прогресса в украинском урегулировании перед введением санкций против России, является слишком долгим. Она приветствовала шаги США, подчеркнув важность оказания военной помощи Украине, как это делают европейцы. Каллас отметила, что, с одной стороны, Трамп занимает твердую позицию в отношении России, но с другой стороны, 50 дней — это значительный период.

Трамп, выступая перед прессой 14 июля, заявил, что США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что может ввести стопроцентные пошлины без необходимости прохождения закона через конгресс, и что такие меры будут эффективны, сообщает РБК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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