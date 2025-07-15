Пошлины в 100% для товаров из России может ввести США: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Дональд Трамп отвел на достижение консенсуса по Украине Вашингтоном и Москвой 50 дней, Сергей Чемезов побывал в микрорайоне Иркутск-2, к модернизации ливневой канализации готовятся в Иркутске. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Дональд Трамп может ввести пошлины для России

США введут импортные пошлины в размере 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон за 50 дней не договорятся по Украине. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов посетил Иркутск-2

Мэр Иркутска Руслан Болотов представил генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову планы комплексного развития микрорайона Иркутск-2. Масштабные преобразования связаны с расширением Иркутского авиазавода и увеличением численности его сотрудников.

Тур в Северную Корею обойдется в 150 тыс. рублей на человека

На восточном побережье Северной Кореи открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», ориентированный на российских туристов. В путевку стоимостью 150 тыс. рублей входит перелет Владивосток – Пхеньян – Владивосток и Пхеньян – Вонсан – Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсии, страховка и виза. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Электронную модель ливневой канализации готовят в Иркутске

В Иркутске началась подготовка к масштабной модернизации системы ливневой канализации. Специалисты проведут полное обследование сетей с помощью телевизионных установок и создадут их цифровую модель.

В двух водоемах Иркутской области выявлено загрязнение воды

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области. По последним данным, в Братском водохранилище у поселка Новоленино и реке Нукутка у села Новонукутское вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.