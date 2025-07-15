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Новые правила для IPO: Банк России вводит новые меры регулирования

Банк России озвучил перспективы регулирования рынка первичных размещений акций (IPO) после публичного обсуждения своих инициатив. Предлагаемые меры направлены на формирование лучших практик и повышение качества IPO. Основные изменения касаются адаптации раскрываемой эмитентами информации под нужды инвесторов.

Регулятор предлагает трансформировать резюме проспекта ценных бумаг в краткий и понятный документ, содержащий финансовые показатели, описание стратегии развития компании, информацию о дивидендной политике и другие ключевые сведения. Также в проспект необходимо включить прогнозные показатели на ближайший год.

Кроме того, компании должны раскрывать информацию о распределении акций, ограничениях на продажу и механизмах стабилизации цены для снижения волатильности после IPO. Подготовкой таких отчетов могут заниматься профучастники или аудиторские организации.

Банк России планирует установить новое условие листинга: эмитенты должны представить не менее двух независимых аналитических отчетов с оценкой справедливой стоимости компании. Эти отчеты должны содержать информацию о положении на рынке, результатах деятельности, перспективах, прогнозах и рисках компании, а также обоснование методики оценки.

Для компаний третьего эшелона дополнительной гарантией достоверности информации станут привлеченные организации, оказывающие услуги по подготовке проспекта ценных бумаг. Все изменения планируется подготовить до конца 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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