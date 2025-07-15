Льготная ипотека ушла, спрос на новостройки упал на треть

С июля 2024 года по июнь 2025 года в России было продано 458 727 квартир в новостройках общей площадью 21,9 млн кв. м, что свидетельствует о снижении спроса на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах по сравнению с предыдущими 12 месяцами, согласно отчету госкомпании Дом.РФ, сообщает газета "Ведомости".

Компания «Циан» подтверждает аналогичные данные, указывая на снижение количества сделок на 39% до 477 000. За последние полгода было зарегистрировано 218 000 договоров долевого участия, что на 27% и 26% меньше, чем годом ранее.

Основной причиной сокращения числа сделок на первичном рынке является снижение государственной поддержки, в том числе отмена программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Условия по семейной ипотеке также были ужесточены, что привело к резкому росту спроса перед отменой программы и снижению востребованности квартир после этого, поясняет партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Кроме того, рост ключевой ставки до 18–21% привел к удорожанию рыночной ипотеки до 19–30%, что также повлияло на ситуацию, добавляет коммерческий директор девелопера Dogma Жанна Белянкина.