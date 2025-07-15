Высокая ставка позволила ВЭБу рекордно заработать на будущих пенсиях

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ опубликовала результаты работы с пенсионными накоплениями за первое полугодие, показав доходность расширенного портфеля в 18,43% годовых и портфеля госбумаг в 17,69%. Это стало возможным благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России и высокой ключевой ставке в 20% годовых.

– Это один из лучших результатов за последние годы, только по расширенному портфелю было заработано более 215,8 млрд руб. Для 38 миллионов граждан, чьи пенсионные накопления находятся под управлением ВЭБа, это означает реальный положительный прирост сбережений, значительно опережающий уровень инфляции, которая с начала года составила 3,77%, а в годовом выражении — 9,4%, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Ключевым фактором столь высокой доходности стала жесткая денежно-кредитная политика Банка России. При ключевой ставке 20% годовых увеличивалась прибыльность от вложений в ОФЗ, банковские вклады и другие инструменты с фиксированной доходностью, которые составляют основу портфелей ВЭБ.РФ. Купонные и процентные выплаты по этим бумагам обеспечили уверенный денежный поток. Кроме того, в условиях высокой волатильности рынка управляющая компания традиционно придерживается консервативной стратегии и делает акцент на госбумаги и инструменты с предсказуемым риском, что минимизирует просадки при неблагоприятных рыночных колебаниях.

– Для сравнения, средняя ставка по банковским вкладам с января по июнь равнялась 18–20% годовых, в зависимости от срока и объема вклада. Таким образом, результаты ВЭБ.РФ выглядят конкурентоспособно даже на фоне высоких ставок по банковским депозитам, но фактически именно это и позволило фонду получить высокую доходность. При этом пенсионные портфели рассчитаны на более длинный горизонт, что позволяет аккумулировать эффект сложного процента и наращивать накопления в долгосрочной перспективе. С учетом начала цикла смягчения монетарных условий можно ожидать, что доходность портфелей ВЭБ.РФ по итогам 2025 года составит 16–18% годовых. Это будет выше инфляции, а также большинства альтернативных инструментов с низким риском. Для будущих пенсионеров такие результаты означают стабильное сохранение и приумножение накоплений на фоне непростой макроэкономической ситуации, – резюмирует эксперт.