Центр управления Национального гелиогеофизического комплекса в Иркутске станет мозгом мегапроекта НГК РАН

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства Центра управления на территории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), сообщается в Telegram-канале НГК РАН. Комплекс станет ключевым элементом инфраструктуры для исследований Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

«Центр управления станет мозгом мегапроекта НГК РАН. Он свяжет между собой все научные установки института, которые уже построены или будут построены в Иркутской области и Республике Бурятия. Здесь будут обрабатываться и храниться данные, полученные с телескопов, радаров, лидаров и других приборов, проводиться фундаментальные и прикладные исследования на их основе и разрабатываться современные экспериментальные методы и строиться модели», – говорит Юрий Ясюкевич, заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе.

Прогнозы воздействия явлений на солнце на околоземное космическое пространство будут основываться именно на этих моделях.

«Проект флагманский не только для отечественной, но и для мировой науки, его значение для развития и безаварийной эксплуатации космической техносферы трудно переоценить», – рассказал директор ИСЗФ СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Медведев.

Ввод в эксплуатацию центра намечен на 2030 год.