Вопросов к новым правилам IPO достаточно много

Банк России опубликовал проект новых правил проведения первичных публичных размещений акций (IPO) российских эмитентов. Изменения касаются в первую очередь процесса предпродажной подготовки акций для дополнительной защиты прав будущих инвесторов и повышения надежности инвестиций. Так, принципиально новыми в IPO для эмитентов, у которых первичное размещение акций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, будет подготовка краткого резюме этого проспекта с акцентом на такие моменты, как дивидендная политика, бизнес-стратегия, финансовые результаты в сравнении с прошлыми показателями и т.д., отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По прогнозам BusinessStat, в период с 2025-го по 2029 год в проспектах ценных бумаг появится раздел с собственным прогнозом операционных и финансовых результатов на ближайший год. А для получения листинга компании необходимо будет представить не менее двух независимых аналитических отчетов от профессиональных участников фондового рынка или аудиторских организаций с ориентирами относительно рыночной капитализации. Также эмитента обяжут раскрывать комплекс мер по стабилизации цен акций после IPO. Кроме того, выходящим на биржу компаниям небольшой капитализации придется привлекать профессионального консультанта для подготовки пакета эмиссионных документов.

– В целом перечисленные меры очень своевременны и нацелены на выполнение задачи по удвоению капитализации российского фондового рынка к 2030 году, поставленной российским президентом, – отмечает Наталья Мильчакова. – Однако к новым правилам есть ряд вопросов относительно того, что они в целом будут помогать формировать привлекательный для инвесторов имидж, что не защитит от ухудшения финансовых показателей и даже банкротства эмитента. Не вполне ясно, почему независимую оценку могут обеспечить только профессиональные участники фондового рынка и аудиторы, но не независимые оценщики, которые в соответствии с законом об акционерных обществах имеют право осуществлять оценку рыночной стоимости непубличной компании. Вопросов к новым правилам достаточно, однако их внедрение сегодня очень важно в целях повышения прозрачности и надежности инвестиций.