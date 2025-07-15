Новости

Туризм 2025, последние новости
Тур в Северную Корею обойдется в 150 тыс. рублей на человека
Туристический налог: отельеры ищут пути снижения финансового давления
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
Все материалы сюжета

Единое пособие на новорожденных в Иркутской области: как получить

С января 2025 года отделение Социального фонда России по Иркутской области автоматически назначает семьям единовременное пособие на новорожденного ребенка, если ранее эта поддержка была предоставлена на старших детей. За указанный период выплаты назначены на 1800 младенцев.

Назначение происходит на основании данных о рождении ребенка, поступающих из органов ЗАГС. Размер и срок выплат на новорожденного устанавливаются аналогично старшему ребенку. Если в семье несколько детей с разными сроками назначения, выплата будет установлена по последнему назначению.

Читайте также:

«Мера чудовищная» – эксперт о семейной ипотеке по прописке
10 июля 2025
Семейную ипотеку могут ограничить регионом прописки
9 июля 2025

Семьи могут синхронизировать выплаты, подав новое заявление на переоформление в последний месяц получения пособия на одного из детей.

– В случае первого ребенка заявление подается родителями самостоятельно через портал госуслуг, лично в клиентской службе или в офисе МФЦ. В заявлении необходимо будет указать всех детей одновременно. В этом случае при проведении комплексной оценки нуждаемости с новым расчетным периодом ранее полученные выплаты единого пособия не будут включены в доход семьи, – сообщают в пресс-службе ОСФР по Иркутской области.

Пособие назначается, если ежемесячный доход на одного члена семьи ниже регионального прожиточного минимума: 17 575 рублей для южных районов и 22 857 рублей для северных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2025, последние новости ":
Все материалы сюжета (996)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес