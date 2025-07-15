Единое пособие на новорожденных в Иркутской области: как получить

С января 2025 года отделение Социального фонда России по Иркутской области автоматически назначает семьям единовременное пособие на новорожденного ребенка, если ранее эта поддержка была предоставлена на старших детей. За указанный период выплаты назначены на 1800 младенцев.

Назначение происходит на основании данных о рождении ребенка, поступающих из органов ЗАГС. Размер и срок выплат на новорожденного устанавливаются аналогично старшему ребенку. Если в семье несколько детей с разными сроками назначения, выплата будет установлена по последнему назначению.

Семьи могут синхронизировать выплаты, подав новое заявление на переоформление в последний месяц получения пособия на одного из детей.

– В случае первого ребенка заявление подается родителями самостоятельно через портал госуслуг, лично в клиентской службе или в офисе МФЦ. В заявлении необходимо будет указать всех детей одновременно. В этом случае при проведении комплексной оценки нуждаемости с новым расчетным периодом ранее полученные выплаты единого пособия не будут включены в доход семьи, – сообщают в пресс-службе ОСФР по Иркутской области.

Пособие назначается, если ежемесячный доход на одного члена семьи ниже регионального прожиточного минимума: 17 575 рублей для южных районов и 22 857 рублей для северных.