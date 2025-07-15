Концентрированное импортозамещение: в Иркутске собрали самый большой центробежный концентратор в мире

Самый большой в мире центробежный концентратор для горнодобывающей промышленности произвели в Иркутске. Уникальное оборудование представили заместителю председателя Правительства Иркутской области Георгию Кузьмину во время посещения производственной площадки компании «Сервис ТехноПром».
Как сообщил зампреду генеральный директор компании Никита Киселёв, это оборудование предназначено для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Производительность аппарата, созданного на иркутском заводе, составляет до 1000 тонн в час. Всего в мире подобных устройств меньше десятка, а в России их и вовсе не производит никто, кроме иркутской компании.
«Когда зарубежные производители ушли с российского рынка, возникла необходимость разработать собственные аналоги. Наша компания производит такое оборудование, полностью импортозамещённое, а также детали для иностранных аналогов. Данный конкретный экземпляр полностью прошёл стендовые испытания, предварительную приёмку у заказчика, на следующей неделе он отправится в Магаданскую область для проведения промышленных испытаний», – рассказал Никита Киселёв.
При проектировании СТП-ЦК175 учитывались особенности его транспортировки, в частности в условиях бездорожья в очень удалённых районах, поэтому желоб, верхняя и нижняя рамы, а также крышка концентратора разделяются на отдельные секции, что позволяет перевозить его в стандартных контейнерах.
«Продукция компании импортозамещающая и пользуется спросом. Особенно такое оборудование актуально для Иркутской области, ведь наш регион первый в стране по запасам золота и в пятёрке лидеров по добыче. А впереди еще разработка крупнейшего в мире месторождения золота Сухой Лог. Такие проекты позволяют снизить импортозависимость и обеспечить динамичное социально-экономическое развитие региона и страны», – подчеркнул Георгий Кузьмин.
Зампред также отметил, что проекты «Сервис ТехноПрома» – пример совместной слаженной и долгосрочной работы компании с Правительством региона и научно-образовательными учреждениями Приангарья. Компания является активным получателем мер государственной поддержки разного профиля. В 2024 предприятию одобрили льготный заём в размере 13 миллионов рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Полученные средства помогли модернизировать производство. В том же году «Сервис ТехноПром» стал участником федерального проекта «Производительность труда», позже вошедшего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В результате предприятию удалось повысить плановые показатели выпуска концентраторов до 28 штук в год и уменьшить на 37% время сборки.
Но компания выпускает не только концентраторы; она также производит инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. В составе предприятия есть собственный конструкторский отдел и опытная сервисная команда, а разработка новых моделей оборудования ведётся в привлечением ведущих учёных Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского отделения Российской академии наук. Модули интенсивного цианирования предназначены для быстрого извлечения золота и других ценных металлов из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток. Аналогов данному оборудованию в России также не существует. Таким образом, «Сервис ТехноПром» способен полностью заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний и в этом сегменте.