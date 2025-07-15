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Концентрированное импортозамещение: в Иркутске собрали самый большой центробежный концентратор в мире

Самый большой в мире центробежный концентратор для горнодобывающей промышленности произвели в Иркутске. Уникальное оборудование представили заместителю председателя Правительства Иркутской области Георгию Кузьмину во время посещения производственной площадки компании «Сервис ТехноПром».

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой

Как сообщил зампреду генеральный директор компании Никита Киселёв, это оборудование предназначено для извлечения золота, платины и других ценных металлов при переработке руд коренных месторождений. Производительность аппарата, созданного на иркутском заводе, составляет до 1000 тонн в час. Всего в мире подобных устройств меньше десятка, а в России их и вовсе не производит никто, кроме иркутской компании.

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой

«Когда зарубежные производители ушли с российского рынка, возникла необходимость разработать собственные аналоги. Наша компания производит такое оборудование, полностью импортозамещённое, а также детали для иностранных аналогов.  Данный конкретный экземпляр полностью прошёл стендовые испытания, предварительную приёмку у заказчика, на следующей неделе он отправится в Магаданскую область для проведения промышленных испытаний», – рассказал Никита Киселёв.

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой

При проектировании СТП-ЦК175 учитывались особенности его транспортировки, в частности в условиях бездорожья в очень удалённых районах, поэтому желоб, верхняя и нижняя рамы, а также крышка концентратора разделяются на отдельные секции, что позволяет перевозить его в стандартных контейнерах.

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой

«Продукция компании импортозамещающая и пользуется спросом. Особенно такое оборудование актуально для Иркутской области, ведь наш регион первый в стране по запасам золота и в пятёрке лидеров по добыче. А впереди еще разработка крупнейшего в мире месторождения золота Сухой Лог. Такие проекты позволяют снизить импортозависимость и обеспечить динамичное социально-экономическое развитие региона и страны», – подчеркнул Георгий Кузьмин.

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой

Зампред также отметил, что проекты «Сервис ТехноПрома» – пример совместной слаженной и долгосрочной работы компании с Правительством региона и научно-образовательными учреждениями Приангарья. Компания является активным получателем мер государственной поддержки разного профиля. В 2024 предприятию одобрили льготный заём в размере 13 миллионов рублей от Фонда развития промышленности Иркутской области. Полученные средства помогли модернизировать производство. В том же году «Сервис ТехноПром» стал участником федерального проекта «Производительность труда», позже вошедшего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В результате предприятию удалось повысить плановые показатели выпуска концентраторов до 28 штук в год и уменьшить на 37% время сборки.

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой

Но компания выпускает не только концентраторы; она также производит инновационные высокотехнологичные модули интенсивного цианирования. В составе предприятия есть собственный конструкторский отдел и опытная сервисная команда, а разработка новых моделей оборудования ведётся в привлечением ведущих учёных Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского отделения Российской академии наук. Модули интенсивного цианирования предназначены для быстрого извлечения золота и других ценных металлов из гравитационных концентратов перед непосредственной плавкой в слиток. Аналогов данному оборудованию в России также не существует. Таким образом, «Сервис ТехноПром» способен полностью заместить продукцию ушедших с рынка западных компаний и в этом сегменте.

<p>Фото предоставлено пресс-службой</p>

Фото предоставлено пресс-службой


<p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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