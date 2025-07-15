Ставки по вкладам падают: трехмесячные депозиты ниже 18%

По состоянию на 14 июля 2025 года, средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших 20 банках снизилась до 17,93%, впервые опустившись ниже 18% с октября 2024 года. По полугодовым вкладам средняя ставка составила 17,25%, а по годовым — 16,24%. После последнего заседания Банка России по ключевой ставке, наибольшее снижение наблюдается в доходности годовых вкладов: на 2,27 процентных пункта, по полугодовым — на 1,94 п.п., по трехмесячным — на 1,65 п.п. Все банки из топ-20 продемонстрировали снижение доходности вкладов, что подтверждается данными индекса вкладов от маркетплейса Финуслуги.

Максимальная ставка среди топ-20 банков также упала: для трехмесячных вкладов без специальных условий она составляет 20% (-0,5 п.п.), для полугодовых — 19%, для годовых — 19,5%. Минимальные ставки составляют 15,74% для трехмесячных, 14,91% для полугодовых и 13,38% для годовых вкладов.

В июне ЦБ РФ впервые за два года понизил ключевую ставку до 20% годовых. Банк России отметил, что денежно-кредитные условия оставались жесткими в мае и июне, но инфляционные ожидания начали снижаться. Аналитики прогнозируют, что тенденция к снижению ставки продлится до конца года, ожидая ее снижение до 17,5–18% годовых.