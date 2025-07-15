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Молодежь Иркутской области может получить до 600 тыс. на социальные проекты

В Иркутской области открыт прием заявок на конкурс молодежных инициатив. Жители региона в возрасте от 18 до 35 лет могут получить до 600 тыс. рублей на реализацию социально значимых проектов.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Поддержка молодежных инициатив – важный механизм для вовлечения молодых людей в общественную жизнь», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев. В этом году максимальный размер гранта увеличен вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Заявки принимаются по 18 направлениям – от патриотического воспитания до развития сельских территорий. Проекты можно подать до 3 августа, а их защита пройдет 12-14 августа в очном и заочном форматах.

У желающих принять участие будет возможность получить консультацию специалистов проектного офиса министерства по молодежной политике или принять участие в школе социального проектирования 25 июля в Доме молодежи Иркутской области.

Получить консультацию по вопросам подачи заявки на конкурс можно по телефону 8 (3952) 24-00-79. Ознакомиться с инструкцией по подаче заявок можно в социальных сетях министерства по молодежной политике Иркутской области. Заявки принимаются до 3 августа. Один участник может подать только один проект в любой из номинаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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