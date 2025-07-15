О рисках «серой» рассрочки на жилье предупредили в ЦБ

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова раскрыла «Известиям» детали опасных схем рассрочки при покупке жилья, которые используют некоторые застройщики.

По ее словам, девелоперы находят способы обойти требования закона, который подразумевает, что рассрочку оформляют только на квартиры в строящихся домах.

Обычно, приобретая жилье в рассрочку, покупатель делает первоначальный взнос в размере 10–50%, а затем оплачивает квартиру равными крупными платежами. Рассрочка может быть как беспроцентной, так и нет, но переплата по ней меньше обычного кредита из-за небольшого срока – как правило, не более трех лет, пока строится жилье.

Рассрочка не может, как ипотека, выдаваться на 25 лет, ведь жилые здания так долго не возводят.

По закону 214-ФЗ, если дом уже сдан, рассрочку оформить нельзя – можно взять жилье сразу за всю сумму или в кредит. Тем не менее, девелоперы нашли способ обойти это требование. Жилье они продают в рассрочку на 10 лет с первоначальным взносом в 10%. Участники рынка могут оформлять предварительный договор купли-продажи, уточнила Елизавета Данилова.

«Если дом уже сдан, а клиент продолжает выплачивать девелоперу деньги, схему могут признать притворной, и суд просто аннулирует сделку», – предупреждает юрист Мария Яковлева. Покупатели рискуют потерять и квартиру, и внесенные деньги при банкротстве застройщика или просрочке платежей.

Напомним, что с июля 2024 года по июнь 2025 года в России было продано 458 727 квартир в новостройках общей площадью 21,9 млн кв. м, что свидетельствует о снижении спроса на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах по сравнению с предыдущими 12 месяцами.