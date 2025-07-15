Эксперты прогнозируют стабилизацию цен на новостройки в 2025 году

Российский рынок первичного жилья в 2025 году ожидает стабилизация цен после периода активного роста. Как пояснил «Известиям» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, это связано со смягчением денежно-кредитной политики и постепенным снижением ключевой ставки.

«После серии повышений в 2023–2024 годах Банк России начал постепенно снижать ключевую ставку. Это уже отразилось на ипотеке», – отметил специалист.

В первом полугодии 2025 года цены на новостройки в некоторых регионах выросли всего на 3-4%, что свидетельствует о выходе рынка на плато.

«Это говорит о переходит к равновесию. Объемы строительства остаются высокими, а господдержка, такая как семейная и дальневосточная ипотека, сохраняется, поэтому у застройщиков нет причин резко повышать цены», – говорит эксперт.

Цена квадратного метра жилья в Иркутске в июне снизилась на 0,1% – до 139,1 тыс. рублей.