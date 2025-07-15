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Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Иркутске

Аналитики сервиса SuperJob выявили самые высокооплачиваемые вакансии июля в Иркутске. В список вошли специалисты IT-сферы, продаж, бухгалтерии и промышленного производства с зарплатами от 90 до 120 тыс. рублей.

«Аналитик 1С возглавляет рейтинг с предложением от 120 тыс. рублей», – отмечают исследователи. В обязанности входит автоматизация бизнес-процессов и поддержка пользователей. Менеджеру по развитию продаж в гостинично-ресторанной сфере предлагают аналогичный доход – 120 тыс. рублей.

Третье место занимает менеджер по корпоративным клиентам с зарплатой от 108 тыс. рублей. Главный бухгалтер в производственной компании может рассчитывать на 100 тыс. рублей, а инженер-технолог – на 90 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что работа вахтовым методом может приносить специалистам из Иркутской области в два раза больше, чем трудоустройство в родном регионе. Наибольший разрыв в оплате труда наблюдается среди токарей, упаковщиков и слесарей.

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Аналитик «1C»

от 120 000 рублей

2

Менеджер по развитию продаж (HoReCa)

120 000 рублей

3

Менеджер по работе с корпоративными клиентами

от 108 000 рублей

4

Главный бухгалтер

от 100 000 рублей

5

Инженер-технолог

от 90 000 рублей

/ Сибирское Информационное Агентство /
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