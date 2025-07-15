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Председателя ТСН в Иркутском районе подозревают в подключении майнеров к сетям товарищества

Бывшего председателя товарищества собственников недвижимости (ТСН) в Иркутском районе и инженера электросетевой организации подозревают в подключении криптодобытчиков к потребительским сетям.

По версии Следственного комитета РФ по Иркутской области, с 2021 по 2024 год главный инженер электросетевой компании и экс-глава ТСН в Иркутском районе сдавали майнерам помещения, подключив свыше 171 единицы оборудования к сетям товарищества.

Они брали плату по коммерческому тарифу, но платили по льготному, нанеся ущерб энергосбытовой компании на 40 млн рублей

«Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский районный суд Иркутской области для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении правоохранителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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