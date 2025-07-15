15 фактов о фестивале «Сытый Бабр»

Как Иркутск становится гастростолицей Сибири

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

«Мы сами не ожидали такого результата», – говорят организаторы фестиваля «Сытый Бабр», команда event-агентства «Аврора». Мероприятие собрало небывалое количество участников, подарило новые коллаборации и поводы для гордости. На нем был установлен рекорд России – гигантский торт «Брауни» с брусникой весом больше 2 тонн. А полтонны окрошки исчезли всего за час! «Сытый Бабр» – это еще и туристический магнит, который привлекает внимание к Иркутску и его гастрономическим традициям. Чем удивил фестиваль – читайте в нашем материале.

Фестиваль как стратегия

Факт 1: Рекордные цифры посещаемости

За три года «Сытый Бабр» прошёл путь от смелой идеи до события регионального масштаба. В 2025 году фестиваль собрал рекордные 60 000 гостей.

– Результат превысил все наши ожидания! Многие нам говорили: собрать 60 тысяч без хедлайнера, без звезды – просто немыслимо! Но нам удалось, – делится впечатлениями организатор фестиваля Антон Кельберг. – Ни разу мы не видели на этой площадке столько людей. Просто яблоку было негде упасть. Большой наплыв людей стал определенным вызовом для нас. Безусловно, нам есть, над чем работать, чтобы сделать наше мероприятие еще лучше в следующем году.

Гости были не только из Иркутска и районов области, но и из Москвы, Перми, с Дальнего Востока. Были туристы из Китая и Германии.

Но дело не только в цифрах. Одна из стратегических задач фестиваля – удержание туриста в Иркутске. Организаторы подготовили материалы об истории локальной гастрономии, рассказали о маршрутах по фестивальной площадке, где и какую еду можно попробовать, провели обучение для гидов. Они подчеркивают: «Сытый Бабр» работает не только как праздник, но и как туристический магнит, создающий дополнительную мотивацию для поездки в Иркутск.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Факт 2: Федеральное признание

Фестиваль «Сытый Бабр» попал не только в региональную, но и в федеральную повестку.

– Общий медиаохват мероприятия составил более 500 миллионов упоминаний. Из них 350 – федеральные и региональные СМИ, еще 95 – соцсети. Это результат органического интереса к фестивалю. Отмечу, без хедлайнеров и столичных подрядчиков, – рассказывает продюсер фестиваля Елена Кухта.

Организаторы уже подали заявку на участие в конкурсе «Знай наших» и готовятся представить Иркутскую область на международном гастрофестивале «Берега вкуса» в Благовещенске.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Факт 3: Фестиваль поддержали и город, и бизнес, и регион

«Сытый Бабр» – это результат совместной работы городской администрации, областного агентства по туризму, бизнеса и креативной команды организаторов.

– Именно такое партнерство позволяет создавать не просто праздники, а точки роста для города, – уверен Антон Кельберг. – «Сытый Бабр» – это пример того, как в результате коллаборации города, правительства, крупного и малого бизнеса появляется эффективный продукт. Каждый должен внести свою лепту, и тогда всё работает. Агентство по туризму поддержало нас, поскольку на нашей площадке гастрономия становится инструментом продвижения региона. Мэрия оказали помощь в вопросах инфраструктуры и логистики. Бизнес поддержал фестиваль участием, финансовыми ресурсами и интеграциями. Например, Россельхозбанк стал партнером фестиваля «Сытый Бабр», спонсором Гастрономического Лектория и Первого гастрономического медиафорума, вода «Тибет» - спонсором фудкорта под отрытым небом, компания «БВК Новый» создала кинозону под открытым небом, а сеть супермаркетов «Слата» организовала массовую готовку. По словам губернатора Игоря Кобзева, «уже недостаточно имеющейся площадки. Необходимо создать отдельное пространство специально для таких мероприятий». Его мнение поддерживает и мэр Иркутска. Для нас важно быть услышанными на таком уровне.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Факт 4: «Сытый Бабр» стал площадкой для синергии

Фестиваль «Сытый Бабр» стал не только самостоятельным событием, но и точкой пересечения различных инициатив. Здесь проводили совместные мероприятия, делали важные заявления и устанавливали новые партнерства. Организаторы уверены: если события дополняют друг друга, выигрывают все – и участники, и гости, и территория.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

– На нашей площадке проходил первый областной кулинарный чемпионат поваров. Мы умеем привлекать людей, а они умеют собирать профессионалов и создавать качественный контент, – пояснила Елена. – У нас также анонсировали другие культурные мероприятия, запланированные этим летом в Иркутской области. Всё это и называется культурной интеграцией. Потому что «Сытый Бабр» – это про весь регион. И если мы усиливаем друг друга, это работает.

Вкус как драйвер впечатлений

Факт 5: На фестивале приготовили самый большой торт в России

Во время фестиваля был установлен новый рекорд России: кондитерская сеть «Стефания» за шесть часов приготовила торт «Брауни» с брусникой весом почти 2,2 тонны и площадью 36 кв. метров. Угощение раздавали всем желающим.

– Изначально планировалось установить рекорд на вес 1,5 тонны, позже его увеличили до 1,7 тонн, а в итоге получили торт весом целых 2 тонны 100 килограммов! Торт получился вкуснейшим. Единственная сложность заключалась в большом количестве желающих его попробовать, поэтому в будущем нужно тщательнее организовать процесс раздачи, – подчеркнул Антон. – Однако важно другое: такие рекорды оказывают влияние на всю отрасль. После выступления «Стефании» многие местные кондитеры стали активнее развивать своё направление, открывая новые торговые точки и экспериментируя с форматом продукции. Таким образом, конкуренция стимулирует прогресс, а фестиваль превращается в двигатель развития.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Факт 6: Полтонны окрошки съели за час

Массовая готовка – один из самых популярных форматов фестиваля. Оцените масштаб: 100 кг фруктового салата со щавелем и ревенем, 100 литров лапши… А приготовление окрошки уже стало доброй традицией. В этом году сеть супермаркетов «Слата» предоставила 1400 яиц, 35 кг колбасы, 50 кг огурцов, 100 кг картофеля, 50 кг зелени и редиса, 200 литров кваса. Именно такой набор продуктов потребовался для приготовления 500 литров окрошки.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

– Готовкой занимались все желающие, среди которых оказался и мэр Иркутска Руслан Болотов. Более двух тысяч порций было съедено буквально за час. Гостям важно быть не просто зрителями на фестивале, а участниками события. Отзывы об этом формате были особенно тёплыми, – комментирует Елена Кухта.

Факт 7: Шефы и бренды готовили вместе

«Байкальский гриль» стал площадкой для продуктовых коллабораций. Местные производители объединились с бренд-шефами, чтобы показать, как привычный продукт может «заиграть» по-новому. Так, «Белореченское» представило стейки и колбаски с авторскими соусами, «Мамин шеф» (новый бренд «Комбината питания» – ред.) – котлеты из щуки с пюре из сельдерея и сырники на гриле. Нашлось место даже для экзотики: желающие могли попробовать на вкус сушёных муравьев.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

– На фестивале мы открываем новые имена, знакомимся с шефами, которые занимаются локальной кухней, узнаем с другой стороны привычных нам производителей. Казалось бы, всем известно, что «Белореченское» – это молочка и яйца. А у них, оказывается, и мясо есть. «Комбинат питания», как оказалось, давно вышел за рамки детского питания, в его линейке есть продукция для аудитории, которая стремится употреблять правильную и полезную еду. Часто производитель затрудняется придумать подачу. Тогда мы подключаем бренд-шефов – и получается классная история. Представьте: колбаски кантри гриль с клюквенным соусом и перцем халапеньо – это же бомба! Сосиска в умелых руках превращается в настоящее произведение кулинарного искусства и может быть подана красиво – с облепиховым соусом, с историей. Результаты таких экспериментов хочется оставить в своем меню. А мы хотим, чтобы люди видели продукт через эмоции, – объяснил Антон Кельберг.

Контакт важнее продажи

Факт 8: Более 40 зон активности для всей семьи

Фестиваль насчитывал более 40 площадок: гриль-зона, гастроарена, медиалекторий, массовая готовка, зоны отдыха и активности. Особенно разнообразной получилась программа для детей и семей. Компания «Давай играть» оформила детскую зону, а бренд Binggrae адаптировал корейские онлайн-игры под знакомый формат «русских городков». Организаторы позаботились и о комфорте гостей: компания-партнер вода «Тибет» на случай жаркой погоды установила оросительную станцию. И, несмотря на то, что жары не было, эта зона не пустовала.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

– В этом году мы приложили максимум усилий для обустройства детских зон, и гости высоко оценили это решение, – поделился Антон Кельберг. – Нам принципиально важно обеспечить комфорт каждому посетителю: возможность вкусно поесть, интересно провести досуг, услышать полезные лекции и расслабиться. Одновременно фестиваль решает конкретные бизнес-задачи: Binggrae воплотили идею онлайн-игры в живой интерактивный формат. Это одновременно успешная маркетинговая акция бренда и качественная интегрированная игра. Эмоции, атмосфера, удобство – тоже важная составляющая гастрономии, только подается не на тарелке, а в окружающем пространстве.

Факт 9: Фестиваль отказался от рекламы «в лоб»

Организаторы фестиваля принципиально отказались от формата «промостойки и листовки». Ценность «Сытого Бабра» – в живом контакте, вовлечении и смыслах. Участникам предлагали не просто продавать или раздавать материалы, а вовлекать гостей через эмоции, красивую подачу и интерактив.

– Мы стремимся интегрировать партнёров аккуратно и тонко – через игру, эстетику, живое взаимодействие. Так, чтобы всё было частью общего настроения, – рассказала Елена Кухта. – Мы категорически говорили «нет» тем, кто спрашивал: «Сколько стоит поставить аниматора и раздавать флаеры?». Мы не хотели превращать фестиваль в ярмарку рекламы. Нам важно, чтобы человек уносил с собой впечатления, а не охапку макулатуры. «Сытый Бабр» – это не про продажи «в лоб». Это про контакт с продуктом, про эмоцию, про атмосферу. Если бренд умеет вовлекать, он запоминается. Это работает лучше любого баннера.

Факт 10: На фестивале впервые прошёл гастрономический медиалекторий

Во второй день фестиваля впервые прошёл гастрономический медиалекторий – открытая площадка, где предприниматели, рестораторы, бренд-шефы и лидеры мнений делились своими историями, опытом, ошибками и победами. Лекция и диалог стали не менее притягательными, чем дегустации.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

– На медиалектории, например, были участники первого «Сытого Бабра», рассказывали, как они готовились к рекорду по составлению мозаики из 15 000 суши-роллов. Оказалось, что людям интересно не только поесть – но и понять, как создается продукт, как выстраивается бизнес, с какими трудностями сталкивается. Это важный элемент развития профессионального сообщества, мы рады, что этот формат поддержал партнёр фестиваля «Сытый Бабр», спонсор Гастрономического Лектория и Первого гастрономического медиафорума – Россельхоззбанк, – добавила Елена Кухта.

Работа на впечатление

Факт 11: В 2025 году фестиваль запустил линейку фирменного мерча

В 2025 году организаторы запустили полноценную линейку фестивального мерча: футболки, бомберы, термокружки, стикерпаки, панамы – всё с фирменным принтом «Сытого Бабра». Визуальный стиль мероприятия поддерживался во всём: от сцены до входной группы, от баннеров до корнеров.

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

– Мы разработали принт специально под фестиваль. Там наш бабр, фирменный цвет, вся айдентика. Это не просто «на память», а часть визуальной системы, – рассказал Антон Кельберг. – Мерч скупили весь, значит, действительно «зашло». Когда нам позвонил один из рестораторов и сказал: «Я думал, вы из Москвы приехали – так всё красиво сделано», – мы поняли, что визуал сработал. И это сделали мы – иркутская команда».

Факт 12: На фестивале работал кинотеатр под открытым небом

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Интернет-провайдер «БВК Новый» организовал летний кинотеатр под открытым небом. Показывали фильмы и мультфильмы о еде, угощали попкорном. Гвоздем программы стала премьера фильма «Лето на память» от Burkalo Company*. По словам председателя совета директоров БВК Михаила Ковалёва, цель компании – не просто предоставлять интернет, но и быть частью городской жизни, поддерживать локальные инициативы и создавать новые точки притяжения.

– «Сытый Бабр» – как раз тот формат, где это возможно сделать, – отметил Антон Кельберг.

Результаты и перспективы

Факт 13: 42 участника фудкорта и тысячи чеков

На фудкорте работали 42 участника – от постоянных партнёров до тех, кто пробовал себя впервые. Корнеры фиксировали до тысячи чеков в день, у кого-то выручка превысила 600 тысяч рублей в день.

– Не все участники афишировали выручку, реальные цифры могли быть и больше. Некоторые точки закрылись через два часа после открытия, потому что всё скупили, – рассказал Антон Кельберг. – Некоторые из участников признавались: «Мы не за выручкой идём. Мы идём, чтобы поработать с командой, заявить о себе, проверить продукт, получить обратную связь от гостей и стать частью большого мероприятия в городе».

Факт 14: Фестиваль увеличил спрос на продукты

Фестиваль оказал ощутимое влияние на городскую экономику. Компании-участники сделали кассу оптовым поставщикам, скупив текущие запасы мяса в Иркутске.

– Кто-то выкупал объёмы на два дня в первый же вечер. Это показатель, что фестиваль работает не только как праздник, но и как экономический инструмент. Он запускает цепочку: от закупа до производства, от бренда до узнавания, – подчёркивает Антон.

Факт 15: Организаторы уже готовят фестиваль 2026 года

Сытый бабр 2025. Фото предоставлено организаторами

Подготовка к следующему фестивалю уже началась. В планах – два новых гастрономических рекорда, расширение формата и участие других городов области. Цель – превратить «Сытый Бабр» в визитную карточку всего Приангарья.

– У нас есть мечта – гастрошествие. Чтобы, как на карнавале, команды выходили с флагами, с перформансами. Мы хотим подключать другие города. Например, сделать на «Сытом Бабре» локацию фестиваля из Черемхова, привезти клубнику из Байкальска. Тогда уровень мероприятий всей области поднимется. И это будет уже не просто фестиваль, а инфраструктурная история, – подчёркивает Антон. – Наша планка растёт с каждым годом. Но и доверие растёт. Компании, которые хотели бы принять участие в «Сытом бабре 2026», уже бронируют места.

Справка

«Сытый бабр» – ежегодный гастрономический фестиваль, который проходит в Иркутске при поддержке администрации города. Это масштабное концептуальное событие, сочетающее локальную кухню, культурное наследие и современные гастротренды. Особое внимание уделено локальной кухне: бурятским, эвенкийским, старообрядческим и купеческим рецептам в современной интерпретации. Каждый год фестиваль устанавливает гастрономические рекорды: в 2023-м составили мозаику из 15 000 суши, в 2024-м – испекли 5 582 пиццы за 8 часов. В 2025 году – изготовили торт весом 2,1 тонны. В 2024 году фестиваль вошёл в тройку лучших гастрособытий страны по версии премии Russian Event Awards.

Гастротуризм как драйвер региона

В дни фестиваля «Сытый Бабр» на той же площадке прошёл Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия!», организованный агентством по туризму Иркутской области. Главным событием форума стал первый областной кулинарный чемпионат. Школьники, студенты и профессионалы кулинарии соревновались в приготовлении блюд исключительно из местных ингредиентов. Впервые мероприятие посетили представители Национальной ассоциации кулинаров России, а шеф-амбассадор Академии шеф-поваров Илья Куваев прибыл в Иркутск повторно. Это один из первых прецедентов, когда к нам в Иркутскую область приехало жюри такого уровня. Форум подтвердил важную тенденцию: гастрономия становится значимым инструментом развития туризма и кадрового потенциала.

– Гастротуризм в 2025 году стал самым востребованным среди россиян. Нам важно сделать его мощным двигателем для экономики региона и продвижения туризма, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Мы включились в этот фестиваль, потому что он преследует ценности, важные для нас. Это — популяризация локальной кухни, наших местных продуктов. Для нас интеграция с фестивалем — это возможность вырастить кадры, которые останутся в регионе, и показать, какой бывает кухня региона, а для профессионалов — возможность роста и обмена опытом, — отметила руководитель агентства по туризму Евгения Найденова.