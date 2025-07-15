Иркутск занял 49 место в России по доходности арендных квартир

Согласно данным портала «Мир квартир», Иркутск занимает 49-е место по доходности инвестиций в арендное жилье среди российских городов. Средняя цена квартиры здесь составляет 7,4 млн рублей, а месячная аренда – 37 411 рублей. Это обеспечивает доходность на уровне 6%, что ниже среднего показателя по стране (6,3%).

Инвесторам в столице Приангарья потребуется более 16 лет, чтобы окупить вложения, что на 4 года дольше, чем в среднем по России.

Для сравнения, в Астрахани, которая возглавляет рейтинг, доходность достигает 9%, а окупаемость жилья почти на 5 лет короче, чем в Иркутске. В соседних крупных городах: Новосибирске, Красноярске и Улан-Удэ показатели выше – 6,8%, 6,7% и 6,4% соответственно.

В последней пятерке рейтинга Владивосток, Санкт-Петербург и Москва, где доходность не превышает 5,3%. Столица и замыкает рейтинг с показателем 3,8%, демонстрируя самые длительные сроки окупаемости – более 26 лет.

«Такое же исследование мы проводили и в прошлом году. Тогда доходность квартир была ниже – на уровне 5,6% годовых, а окупаемость дольше – 17,9 лет. Выгода покупки жилья для аренды увеличилась из-за резкого роста цен на съемное жилье – за год он составил 23%, тогда как цена покупки квартиры выросла всего на 9%, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Кстати, в Москве изменений по доходности и окупаемости за год почти не произошло».

Ранее стало известно, что накопить на квартиру в Иркутской области средняя семья сможет за 3,2 года. Похожие сроки и в соседних регионах Красноярский край – 2,9 года, Иркутская область – 3,2 года и Новосибирская область – 3,9 года. В Республике Бурятия накопление занимает 4,5 года.