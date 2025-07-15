Нефтяное загрязнение обнаружено в Усолье-Сибирском

Губернатор Иркутской области принял участие в совещании, посвященном ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, которое провел Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«В ходе устранения накопленного экологического вреда на земельных участках нефтяной линзы Усолья-Сибирского Федеральный экологический оператор (ФЭО) выявил загрязнение грунтовых вод и почв нефтепродуктами. Инженерные изыскания показали необходимость срочных мер для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения», – сообщил глава региона.

Правительство Иркутской области совместно с Дирекцией по ликвидации накопленного вреда и ФЭО актуализировало данные в Государственном реестре объектов накопленного вреда. 11 июля 2025 года в Минприроды России было направлено заявление о включении двух дополнительных земельных участков площадью около 1,3 га в объект 2, увеличив его площадь до 958,42 га. Общая площадь загрязненных территорий в Усолье-Сибирском составляет 1608,46 га.

По словам губернатора Игоря Кобзева,этот шаг позволит оперативно провести ликвидационные мероприятия и исключить риск вторичного загрязнения. Ликвидация очагов нефтяного загрязнения будет финансироваться из федерального бюджета.

Напомним, 10 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андреем Лебедевым. Стороны обсудили, какие работы по устранению накопленного экологического вреда проводится сейчас на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и БЦБК, и что еще предстоит сделать.

На встрече было отмечено, что на территории «Усольехимпрома» более чем на 90% завершен демонтаж зданий и сооружений. Параллельно идет дробление демонтируемых строительных конструкций, рекультивация шламонакопителя, ликвидация нефтяной линзы. В этом году приступили к новым объектам – ликвидация полигона ТКО площадью 10 га и бывших очистных сооружений.

На объектах БЦБК завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры, смонтировано оборудование. В данный момент ведутся пуско-наладочные работы. На объектах используется уникальный комплекс оборудования, разработанный инженерами и учеными специально под данную задачу. После 13-ступенчатой очистки вода будет соответствовать всем действующим в России нормативам качества очистки.