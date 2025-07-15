Кремль заявил о серьезности ультиматума Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление президента США Дональда Трампа в адрес России весьма серьезным, отметив, что часть его адресована лично президенту РФ Владимиру Путину. Песков подчеркнул, что России понадобится время для анализа сказанного в Вашингтоне, и если президент Путин сочтет нужным, он обязательно прокомментирует ситуацию, сообщает газета "Ведомости".

Песков также отметил, что решения, принимаемые в Вашингтоне и странах НАТО, воспринимаются Украиной как сигнал к продолжению военных действий, а не к миру. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу и ожидании предложений от Киева о проведении третьего раунда прямых переговоров, но пока их не получила.

Президент Трамп предупредил о введении вторичных пошлин в 100% против торговых партнеров России в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о планах по отправке американского вооружения Украине, оплату которого обеспечат страны Европы. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО Patriot.