Белый дом опровергает: Трамп не призывал к ударам по Москве и Петербургу

Белый дом опроверг сообщения газет Financial Times и The Washington Post, заявив, что президент США Дональд Трамп не призывал украинского лидера Владимира Зеленского наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп лишь задавал вопросы и не поощрял агрессивные действия, передаёт газета "Ведомости".

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт в эфире Fox News (цитата по «РИА Новости»).

Левитт также отметила, что президент продолжает работать над урегулированием украинского конфликта. Financial Times ранее сообщала, что Трамп якобы призывал Зеленского наносить удары вглубь российской территории, чтобы принудить Россию к переговорам. В ответ на эти публикации Кремль предположил, что они могут быть основаны на фейках.