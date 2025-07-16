Цифровой рубль: старт массового внедрения назначен на 1 сентября 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября 2026 года, согласно принятому закону, который был одобрен депутатами Госдумы. Крупнейшие банки первыми предложат клиентам возможность использовать цифровые рубли для открытия счетов, переводов, покупок и других операций. До сентября 2028 года все финансовые организации обязаны будут внедрить эту систему.

Торговые компании с выручкой за 2024 год более 120 млн рублей должны обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. Финансовые организации с универсальной лицензией и компании с выручкой более 30 млн рублей начнут работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей — с 1 сентября 2028 года. Торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей не обязаны принимать цифровые рубли.

Документ также определяет сроки запуска универсального QR-кода, который упростит процесс оплаты и сохранит бонусы и скидки. Все банки должны подготовить системы к работе с QR-кодом до 1 сентября 2026 года.

Глава Сбербанка Герман Греф выразил сомнения в преимуществах цифрового рубля, заявив, что не видит реальных преимуществ этой новой формы валюты над безналичными расчетами для граждан, банков и бизнеса. Греф отметил, что цифровой рубль остается экспериментом, и подобные тесты проводятся в других странах, но пока не оправдали себя. Он уверен, что все финансовые операции в России уже цифровизованы, и безналичный расчет выполняет те же функции, что и цифровой рубль.«Я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля», — подчеркнул Греф. Несмотря на это, Греф допустил возможность использования цифрового рубля в трансграничных расчетах, но не видит перспектив для его применения внутри страны.