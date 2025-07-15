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Лавров обвиняет Украину в лукавстве по поводу стамбульских переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему украинская сторона «лукавит» в своих заявлениях о переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Москва предложила Киеву новый раунд переговоров с 22 июня, но украинская сторона не упоминает об этом и затягивает процесс, меняя состав делегации.

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Лавров подчеркнул, что Москва не считает формат переговоров в Стамбуле исчерпанным и предложила дату для третьего раунда. Он указал, что в Стамбуле обсуждались не только гуманитарные вопросы, как утверждают украинцы, но и был передан проект договоренности в форме меморандума, передаёт РБК.

Глава российского МИДа также сообщил, что ранее Москва предложила начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня, но он «до сих пор никак не упоминается ни в каких украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы».

«Они пытались делать вид, что уровень нашей делегации не подходит, но вот уровень делегации Украины сейчас будет меняться», — добавил Лавров, имея в виду назначение послом в США бывшего министра обороны Рустема Умерова,

Украинская сторона также передала свой проект, и обсуждения велись по просьбе американцев на экспертном уровне. Лавров добавил, что уровень украинской делегации меняется, ссылаясь на назначение Рустема Умерова послом в США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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