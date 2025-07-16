Госдума разрешила микрокредитным организациям выдавать ипотеку. Что это значит?

Госдума приняла закон, разрешающий микрокредитным организациям, принадлежащим субъектам РФ, выдавать ипотечные займы в рамках региональных госпрограмм при соблюдении условий, установленных Банком России. Закон также вводит ограничения на сделки с организациями из недружественных стран и корректирует функционал финансового уполномоченного.



Основная цель возвращения этой практики — обеспечить доступ к льготным займам для социально уязвимых граждан, поскольку регионы сталкиваются с трудностями в реализации социальных жилищных программ. Новый закон призван устранить этот пробел, сохраняя за ЦБ РФ функции надзора для снижения рисков недобросовестных практик. Это должно облегчить оказание социальной поддержки на региональном уровне и частично разгрузить федеральные программы.

– Однако решение несет в себе и существенные риски, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Для заемщиков есть угроза получить кредит на менее прозрачных условиях, чем в банках, так как микрокредитные компании не обладают сопоставимыми ресурсами и инфраструктурой оценки заемщиков. При этом существует угроза появления региональной ипотеки «под давлением», когда в рамках госпрограмм возможны завышенные ожидания о платежеспособности или отсутствует должная консультационная поддержка. Для самих МКО это дополнительная нагрузка, так как ипотека — капиталоемкий продукт, требующий долгосрочного фондирования, которого у таких организаций зачастую нет. Банки, в свою очередь, могут рассматривать это как частичную конкуренцию со стороны госструктур, особенно в льготной нише.

В целом это выглядит как вынужденный шаг для закрытия дыры в региональных программах поддержки населения. Для применения нового закона от ЦБ и регионов потребуется четкая координация и жесткий контроль. В противном случае может возникнуть новая зона кредитных рисков. По нашим прогнозам, в ближайшие кварталы объемы такой ипотеки будут незначительными в масштабах всего рынка, но в некоторых субъектах РФ она может стать ключевым инструментом поддержки семей с низкими доходами. При этом банковский сектор, скорее всего, сохранит лидерство в розничном ипотечном кредитовании.