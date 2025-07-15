ВК на подъеме: акции компании близки к годовым максимумам

Акции МКПАО “ВК” во вторник выросли на 1,76%, достигнув 330 рублей за бумагу. Этот рост связан с сообщением Минцифры о том, что национальным мессенджером станет цифровая платформа MAX, разработанная дочерним предприятием ВК — компанией “Коммуникационная платформа”. Она будет отвечать за работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией.

Рост котировок ВК объясняется тем, что назначение дочерней структуры холдинга разработчиком и оператором национального мессенджера может принести стабильный государственный контракт и дополнительную выручку. Публичная поддержка проекта со стороны Минцифры предполагает финансирование из бюджетных средств или субсидий, снижая риски коммерческой неудачи и создавая позитивные ожидания относительно будущей монетизации. В условиях ограничения конкуренции на рынке мессенджеров ВК может стать ключевым технологическим подрядчиком государства.

– Если развитие MAX пойдёт успешно, это может не только повысить технологический вес холдинга, но и обеспечить рост выручки в сегменте корпоративных и инфраструктурных решений, который ранее играл второстепенную роль в бизнесе ВК. Однако с учётом того, что запуск платформы состоялся всего несколько месяцев назад, говорить о масштабном финансовом эффекте пока преждевременно, а рынок сегодня лишь реагирует на потенциальную государственную поддержку и снижение регуляторных рисков. Кроме того, на наш взгляд, котировки ценных бумаг компании приближаются к годовым максимумам, от которых велика вероятность коррекционного снижения даже на глобально восходящем тренде, – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. .