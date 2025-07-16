Инвесторов защитили от банкротства брокера: что нужно знать?

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о страховом возмещении владельцу стоимости ценных бумаг, хранящихся на счете ИИС-3, в случае банкротства брокера. Максимальная сумма компенсации составляет 1,4 млн руб.

– Плюсом такого законопроекта является, прежде всего, восстановление справедливости, поскольку инвесторы в ценные бумаги, в отличие от вкладчиков банков, несут повышенные рыночные риски, а на возврат хотя бы части от суммы инвестиций в случае банкротства брокера до сих пор рассчитывать не могли, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global..

Минусов в нововведении, на наш взгляд, нет, хотя есть некоторые вопросы к тому, каким образом компенсация пострадавшим инвесторам будет выплачиваться на практике. Например, предполагается временной лаг в шесть месяцев с момента открытия дела о банкротстве, чтобы брокер мог выплатить компенсацию пострадавшим инвесторам добровольно, но маловероятно, что у такой организации будут на это средства. Поэтому инвестор быстро возмещения не получит.

Есть также вопросы относительно Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов. Эта организация пока создаётся, и не вполне ясен механизм её функционирования и внесения взносов профучастниками рынка. Тем не менее, возможности получить страховую выплату в случае банкротства брокера может мотивировать многих физлиц инвестировать с помощью счетов ИИС-3.