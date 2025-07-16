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Цены на новостройки растут в ожидании доступной ипотеки

Цены на новостройки начали расти в ожидании доступной ипотеки, с увеличением на 0,6% за последний месяц. В 8 из 40 крупнейших рынков, включая Оренбург, Самару, Челябинск, Тольятти, Ульяновск, Барнаул, Пермь и Екатеринбург, рост цен превысил 1%. В то же время снижение цен отмечается в Волгограде, Сочи, Красноярске и Казани.

Объём предложения стагнирует третий месяц подряд, сократившись на 1%. В Кемерове, Саратове, Омске, Хабаровске и Томске предложение выросло более чем на 10%, тогда как в Иркутске, Челябинске, Барнауле, Уфе и Тольятти оно снизилось более чем на 10%.

Вторичный рынок продолжает забирать спрос у новостроек, а ожидания изменения ипотечных условий заставляют покупателей отложить сделки. Аналитики ЦИАН отмечают, что "околонулевая динамика спроса и цен связана с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ и возврата ипотечных условий к более разумным значениям".

По данным ЦИАН, cредняя цена квадратного метра в новостройках Иркутска составляет 167,3 тыс. рублей, что на 11% больше, чем год назад, хотя за последний месяц цена снизилась на 0,9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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