«Любэ» выступит в Шелехове: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: нефтяное загрязнение обнаружено в Усолье-Сибирском, Кремль заявил о серьезности ультиматума Трампа, массовое внедрение цифрового рубля в России начнется осенью 2026 года. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Группа «Любэ» выступит в День металлурга в Шелехове

19 июля на стадионе «Металлург» в Шелехове выступят группа «Любэ» и певица Асия. Концерт организован в рамках фестиваля «Поколение», который пройдет во всех городах присутствия РУСАЛа.

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября 2026 года

Крупнейшие банки первыми предложат клиентам возможность использовать цифровые рубли для открытия счетов, переводов, покупок и других операций. До сентября 2028 года все финансовые организации обязаны будут внедрить эту систему.

Нефтяное загрязнение обнаружено в Усолье-Сибирском

«В ходе устранения накопленного экологического вреда на земельных участках нефтяной линзы Усолья-Сибирского Федеральный экологический оператор (ФЭО) выявил загрязнение грунтовых вод и почв нефтепродуктами. Инженерные изыскания показали необходимость срочных мер для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения», – рассказал на совещании, посвященном ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, губернатор Игорь Кобзев.

Кремль заявил о серьезности ультиматума Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление президента США Дональда Трампа в адрес России весьма серьезным, отметив, что часть его адресована лично президенту РФ Владимиру Путину. Песков подчеркнул, что России понадобится время для анализа сказанного в Вашингтоне.

Президент Трамп предупредил о введении вторичных пошлин в 100% против торговых партнеров России в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о планах по отправке американского вооружения Украине, оплату которого обеспечат страны Европы. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО Patriot.

Предложение на первичном рынке жилья в Иркутске снизилось на 10%

Стоимость нового жилья в России растет в ожидании доступной ипотеки. В 8 из 40 крупнейших рынков, включая Оренбург, Самару, Челябинск, Тольятти, Ульяновск, Барнаул, Пермь и Екатеринбург, рост цен превысил 1%.

Объем предложения стагнирует третий месяц подряд, сократившись на 1%. В Кемерове, Саратове, Омске, Хабаровске и Томске предложение выросло более чем на 10%, тогда как в Иркутске, Челябинске, Барнауле, Уфе и Тольятти оно снизилось более чем на 10%.