18% работников Иркутской области готов уехать ради карьеры

Согласно исследованию hh.ru, 18% активных соискателей из Иркутской области открыты для переезда в другие регионы ради работы. Наибольшую мобильность проявляют специалисты в возрасте от 19 до 40 лет, особенно в сферах рабочих профессий, строительства и IT.

«Наличие опыта нередко является дополнительным стимулом для расширения географии поиска работы», – отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Среди готовых к релокации 22% составляют профессионалы с опытом более 15 лет, тогда как новички в профессии демонстрируют меньшую готовность к переезду – всего 18%.

Меньше всего желающих сменить регион среди специалистов автобизнеса, сферы красоты и страховых агентов. В Сибирском федеральном округе наибольшую мобильность проявляют жители Республик Алтай и Тыва (по 21%).