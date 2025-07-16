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Старейшую каменную церковь Иркутска отреставрируют

В Иркутске начались работы по восстановлению старейшего каменного здания города – церкви Спас Нерукотворного Образа, построенной в 1710 году. Храм, являющийся памятником федерального значения, ремонтируют за счет средств областного бюджета в рамках программы поддержки религиозных объектов.

«Субсидия из областного бюджета позволяет восстанавливать религиозные объекты, которые являются памятниками истории и культуры», – отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

В этом году финансирование получили пять храмов региона, причем 75% затрат берет на себя область.

Реставрационные работы включают восстановление фасада и монтаж водосточной системы на куполе. Консультативную помощь оказывают специалисты из Санкт-Петербурга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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