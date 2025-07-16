Сильный ветер повалил деревья в Иркутске

После сильных дождей и грозы в Иркутске подрядные организации оперативно ликвидируют последствия непогоды. По поручению мэра Руслана Болотова специалисты убирают поваленные деревья, откачивают воду и ремонтируют поврежденные элементы городской инфраструктуры.

«Для оперативного устранения последствий непогоды подрядные организации переведены на усиленный режим работы», – сообщили в мэрии. На улицах работает специализированная техника, занимаясь очисткой ливневой канализации и уборкой сломанных веток.

Особое внимание уделяется подтопленным участкам дорог и поврежденным строительным ограждениям. Все службы функционируют в круглосуточном режиме для скорейшего восстановления нормальной жизнедеятельности города.