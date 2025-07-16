Новое экопространство открылось в Ангарске при поддержке Эн+

«Семейное пространство будущего» открыло свои двери в ангарском парке «Кругозор» 11 июля. Проект стал возможным благодаря победе активистов в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» энергохолдинга Эн+. В этом году компания поддержала 11 проектов в разных городах России.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Экогалерея открылась в структуре действующего парка развлечений «Кругозор» в Ангарске. В помещении посетители смогут в интерактивной форме познакомиться со способами утилизации и переработки отходов, а также принципами разумного потребления и экономии ресурсов. Новое здание и его наполнение фактически являются экспонатами сами по себе, поскольку множество деталей выполнено из переработанных отходов. Внутри галереи также предусмотрено выставочное пространство для различных экспозиций.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

— Все началось с того, что мы захотели увеличить количество посетителей в нашем парке. Но нам было неинтересно строить что-то обычное — например, кафе. Поскольку к этому времени у нас уже были реализованы экологические гранты с Эн+, мы решили развивать именно экологическое направление. Так появилась идея экогалереи, где мы хотим показать, как можем положительно влиять на экопривычки ангарчан. Спасибо огромное компании Эн+, потому что без их поддержки не было бы этого пространства, — Татьяна Цыденова, идейный вдохновитель проекта.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

— С каждым таким проектом наш город становится более комфортным и притягательным. При этом меняется не только форма, но и содержание. Вместе мы развиваем полезные экопривычки, меняем отношение к вторичному сырью и в итоге делаем окружающий мир более экологичным. Я благодарен Эн+ за то, что компания много лет является проводником значимых инициатив. Не так давно на реке Китой обустроена экотропа, очищены родники, успешно работает мастерская по переработке стекла. Помимо этого энергетики создали в школе №17 Мультилаб, постоянно участвуют в спортивной жизни города. Все это подчеркивает системный вклад в развитие Ангарска со стороны Эн+, — Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Энергохолдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, продолжает традиции поддержки культурных, социальных, образовательных и экологических проектов. Цель грантового конкурса «Города со знаком плюс» – формирование инфраструктуры городской среды с вовлечением ресурсов местных сообществ и предпринимательских инициатив, которые готовы улучшать существующие и создавать новые городские сервисы и общественные пространства.