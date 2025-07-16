ИНК организовала более 30 консультаций психолога-дефектолога в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подвела промежуточные итоги программы инклюзивной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Усть-Куте. На встрече с родителями обсудили результаты работы, проведенной с 2024 года.

Программа направлена на создание доступной среды, социализацию и развитие творческого потенциала детей с ОВЗ, а также поддержку их семей. Родители могут получать очные и онлайн-консультации психологов и педагогов по вопросам развития детей, создания благоприятной семейной атмосферы и эффективной мотивации.

С начала реализации программы психолог-дефектолог Екатерина Елисеева провела круглые столы по вопросам социализации детей с ОВЗ и формирования инклюзивного общества, 34 индивидуальные консультации и 4 вебинара для семей. Компания также поддержала проведение творческих мастер-классов для более 100 детей и выездной прием иркутских сурдологов и дефектолога в Усть-Куте.

Родители поделились положительным опытом, связанным с улучшением состояния детей. Среди предложений – приобретение специализированного подъемника в бассейн для занятий детей и людей с ОВЗ, а также пожилых людей.

ИНК продолжит развивать программу инклюзивной поддержки в Усть-Кутском районе в сотрудничестве с благотворительным фондом Марины Седых, который за 10 лет своей деятельности оказал помощь более 10 тыс. человек.