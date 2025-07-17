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Проценты на накопительный счет Дальневосточного банка теперь начисляются по-новому

С 1 августа надбавка за расходные операции по картам Дальневосточного банка будет исчисляться по-новому.

«Размер надбавки за расходные операции будет зависеть от суммы покупок, совершенных по всем картам Дальневосточного банка в календарном месяце, в том числе по QR-коду через СБП. Чем активнее расплачиваетесь – тем больший доход получаете: при покупках от 15 до 30 тысяч рублей надбавка к базовой ставке составит 3%, если же сумма покупок превысит 30 тысяч рублей – надбавка увеличится до 4% годовых. Приветственная надбавка с 1 августа не применяется», – говорится в сообщении кредитной организации.

Подробности узнавайте в офисах банка и по телефону 8-800-555-22-05.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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