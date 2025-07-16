Продажи препаратов для похудения в России выросли в 6 раз

В первом квартале 2025 года россияне купили в шесть раз больше препаратов для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медики бьют тревогу: эти лекарства предназначены только для пациентов с диабетом или ожирением, но их массово приобретают без рецептов.

«Препараты зарегистрированы для борьбы с лишним весом, но для людей с тяжелым ожирением или с ожирением и осложнениями», – пояснила «Известиям» диетолог Анастасия Тараско. При самостоятельном приеме лекарства вызывают серьезные побочные эффекты – от тошноты и запоров до панкреатита и депрессии.

Эксперты подчеркивают, что для здорового похудения важнее правильное питание и физическая активность. По данным Минздрава, около 25% россиян страдают ожирением, причем за пять лет этот показатель вырос на 10%.