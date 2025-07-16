Четыре компании Иркутской области стали лучшими экспортерами Сибири

Четыре компании Иркутской области стали призерами окружного этапа всероссийской премии «Экспортер года». Среди победителей – производители пиломатериалов, рыбной продукции, промышленного оборудования и логистических услуг, добившиеся значительных успехов в несырьевом экспорте.

Компания «Лесресурс», которая занимается экспортом сухих хвойных пиломатериалов, стала призером в трех номинациях. В номинации «Ответственный экспортер ESG» среди представителей крупного бизнеса «Лесресурс» занял 1-е место, в номинациях «Новая география» и «Экспортер года в сфере промышленности» компания на 2-м месте.

ИП «Шарпинская», экспортирующая рыбу холодного копчения, стала первой среди предприятий Сибири в номинации «Прорыв года», этот же предприниматель на 3-м месте в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (МСП).

Компании «Усольмаш» и «Континент Экспорт» на вторых местах в номинациях «Экспортер года в сфере машиностроения» и «Экспортер года в сфере услуг» (МСП) соответственно. ООО «Усольмаш» экспортирует машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки минеральных веществ. ООО «Континент Экспорт» предлагает комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание.

«Важно, что в этом году два предприятия заняли первые места, это значит, что они будут представлять наш регион на федеральном этапе конкурса, и мы, конечно, будем болеть за наших экспортеров», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Победители окружного этапа – «Лесресурс» и ИП «Шарпинская» – представят Иркутскую область на федеральном финале премии в Москве 21 октября. В случае победы компании получат льготное финансирование и поддержку Российского экспортного центра.