Икону похитили из храма в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске

В Иркутске сотрудники полиции за два часа нашли и вернули в храм Великомученика Пантелеимона похищенную икону 19 века «Всех скорбящих радости». Святыню передали храму в 2015 году, после чего ее отреставрировали.

«Настоятель храма игумен Феофан поблагодарил полицейских, отметив их оперативность», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Свой поступок подозреваемая не смогла объяснить. Сейчас эксперты устанавливают точную стоимость реликвии и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.