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Икону похитили из храма в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске

В Иркутске сотрудники полиции за два часа нашли и вернули в храм Великомученика Пантелеимона похищенную икону 19 века «Всех скорбящих радости». Святыню передали храму в 2015 году, после чего ее отреставрировали.

«Настоятель храма игумен Феофан поблагодарил полицейских, отметив их оперативность», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Свой поступок подозреваемая не смогла объяснить. Сейчас эксперты устанавливают точную стоимость реликвии и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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