В Иркутске выявлены опасные для купания водоемы

Специалисты обнаружили несоответствие санитарным нормам качества воды в нескольких популярных местах отдыха иркутян. В список вошли залив у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», Шишиловская протока и другие водоемы в черте города.

«Купание в водоемах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, является фактором риска для здоровья населения», — предупреждают эпидемиологи. Особую опасность представляют участки рек Иркут и Ушаковка, где зафиксировано превышение допустимых показателей.

По результатам исследований Роспотребзора качества воды водоемов в местах массового отдыха населения установлено несоответствие в следующих местах: