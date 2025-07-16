В Иркутске выявлены опасные для купания водоемы

Специалисты обнаружили несоответствие санитарным нормам качества воды в нескольких популярных местах отдыха иркутян. В список вошли залив у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», Шишиловская протока и другие водоемы в черте города.
«Купание в водоемах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, является фактором риска для здоровья населения», — предупреждают эпидемиологи. Особую опасность представляют участки рек Иркут и Ушаковка, где зафиксировано превышение допустимых показателей.
По результатам исследований Роспотребзора качества воды водоемов в местах массового отдыха населения установлено несоответствие в следующих местах:
- Усть-Илимское водохранилище, КОС п. Гидростроитель, Братск
- р. Ангара, залив возле ледокола Ангара, Иркутск
- оз. «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, Иркутск
- р. Ангара, з. Якоби, Иркутск
- р. Ангара, выпуск левобережных КОС, Иркутск
- Шишиловская протока, Иркутск
- р. Иркут, п. Горького, Иркутск
- р. Ушаковка (р-н Фортуны), Иркутск
- р. Иркут, у автомобильного моста, Иркутск
- р. Ангара, залив о. Юность, Иркутск
- оз. в р-не пляжа «Лагуна», Иркутский р-н, Смоленщина
- р. Куда, возле моста, Хомутово
- оз. Байкал, Куркутский залив, Ольхонский р-н.