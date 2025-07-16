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В Иркутске выявлены опасные для купания водоемы

Специалисты обнаружили несоответствие санитарным нормам качества воды в нескольких популярных местах отдыха иркутян. В список вошли залив у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», Шишиловская протока и другие водоемы в черте города.

«Купание в водоемах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, является фактором риска для здоровья населения», — предупреждают эпидемиологи. Особую опасность представляют участки рек Иркут и Ушаковка, где зафиксировано превышение допустимых показателей.

По результатам исследований Роспотребзора качества воды водоемов в местах массового отдыха населения установлено несоответствие в следующих местах:

  • Усть-Илимское водохранилище, КОС п. Гидростроитель, Братск
  • р. Ангара, залив возле ледокола Ангара, Иркутск
  • оз. «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, Иркутск
  • р. Ангара, з. Якоби, Иркутск
  • р. Ангара, выпуск левобережных КОС, Иркутск
  • Шишиловская протока, Иркутск
  • р. Иркут, п. Горького, Иркутск
  • р. Ушаковка (р-н Фортуны), Иркутск
  • р. Иркут, у автомобильного моста, Иркутск
  • р. Ангара, залив о. Юность, Иркутск
  • оз. в р-не пляжа «Лагуна», Иркутский р-н, Смоленщина
  • р. Куда, возле моста, Хомутово
  • оз. Байкал, Куркутский залив, Ольхонский р-н.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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