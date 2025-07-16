Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил инновационные решения Сбера в ИОДКБ

В ходе визита в Иркутскую областную детскую клиническую больницу Министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко познакомили с технологиями «умного отделения», системой мониторинга безопасности пациентов, навигацией учреждения. Проект реализовал Сбер в феврале текущего года.

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице главный врач медучреждения, член-корреспондент РАН Юрий Козлов поделился с делегацией Минздрава РФ планами по строительству нового здания больницы и консультативно-диагностического центра.

«Посмотрели, как развиваются современные технологии для помощи детям. Хочу похвалить коллектив детской больницы – они используют инновационные решения с применением современного оборудования, программ с искусственным интеллектом. Здесь уже новый подход к среде пребывания пациента, в том числе с использованием интерактивных возможностей. Хочу отметить, что в регионе эти изменения выражены позитивно и дают результаты», – Михаил Мурашко, Министр здравоохранения РФ.

«Здравоохранение и образование – ключевые области для внедрения искусственного интеллекта, что может привести к значительным прорывам в социальной сфере. Иркутская областная детская клиническая больница – один из крупных центров детской медицины в России, и Сбер поддерживает руководство медучреждения в цифровизации лечебного процесса. Также Сбер стал первым донором, пожертвовав 100 млн рублей в эндаумент-фонд “Наука 38” для научного центра “Здоровье детей Сибири” при Иркутской областной детской клинической больнице», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

В детской больнице оборудовали «умные палаты», оснащённые смарт-телевизорами Sber.

Телевизоры показывают индивидуальные графики процедур, а камеры слежения автоматически уведомляют медсестёр о возможных рисках для детей. Следующим проектом, который Сбер реализует в ИОДКБ, стал «Центр мониторинга детского здоровья». Он включает: