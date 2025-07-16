На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED

Линейка пополнилась QLED-моделями с диагоналями 32 и 43 дюйма, которые сочетают премиальное качество изображения и доступные цены.

На рынок вышла первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде. В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Теперь высокое качество изображения с яркими цветами и точной передачей оттенков можно получить даже на самых маленьких диагоналях и по доступной цене. За разработку телевизоров отвечает партнер Сбера — компания SberDevices. Производство умных телевизоров Sber расположено на территории особой экономической зоны «Новгородская»

и занимает 12 000 кв.м.

Изображение премиум-класса в малых диагоналях

Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность – 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой. Минимальное время отклика составляет всего 6,5 миллисекунд — как итог картинка сохраняет особенную чёткость даже в динамичных сценах.

Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также располагают тремя портами HDMI 2.0 для подключения игровых консолей и мультимедиа устройств. Умные телевизоры Sber работают под управлением надёжной отечественной ОС Салют ТВ, обеспечивающей бесперебойную работу любимых сервисов. Пользователи оценят удобное голосовое управление, сквозной поиск контента сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля, а также умный Giga-поиск, который поможет найти нужный фильм, даже если пользователь не помнит его название.

Доступность и цены