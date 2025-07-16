Иркутянам для счастья нужно 220 тыс. рублей в месяц

Согласно исследованию SuperJob, жителям Иркутска для ощущения счастья требуется в среднем 220 тыс. рублей ежемесячно. Эта цифра остается стабильной: в сентябре 2024 года она составляла 225 тыс., а в апреле – 210 тыс. рублей.

«Чем выше уровень образования, тем выше и запросы: 221 тыс. рублей среди закончивших средние профессиональные заведения и 287 тыс. среди выпускников вузов», – отмечают аналитики. В целом по России «цена счастья» выросла на 47% за последние 10 лет и сейчас составляет 257 тыс. рублей.

Женщины в Иркутске оказались скромнее в запросах, чем мужчины: им достаточно 235 тыс. рублей против 280 тыс. у сильного пола.

Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области составила 73,8 тыс. рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5,06 тыс. рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3,1 тыс. рублей.