Иркутскэнергосбыт теперь сообщает об отключениях через социальные сети и мессенджеры

«Иркутскэнергосбыт» внедряет новые цифровые каналы уведомлений о плановых и внеплановых отключениях электроэнергии в Иркутской области. Теперь клиенты компании могут получать сообщения в «Одноклассниках» и через мессенджер «ВКонтакте».

Для получения уведомлений необходимо, чтобы номер телефона, указанный при регистрации в социальной сети, совпадал с номером, указанным в лицевом счете клиента. Этот механизм позволяет автоматически направлять сообщения о технических работах и аварийных ситуациях на конкретном адресе.

«Внедрение новых каналов коммуникации с клиентами – это важный шаг к обеспечению их информированности. Социальные сети имеют миллионы пользователей, что позволяет охватить большую часть клиентов компании. Это дает возможность быстрее донести информацию до широкой аудитории. К тому же социальные сети позволяют клиентам моментально реагировать на информацию, задавать вопросы и оставлять отзывы, что способствует улучшению качества сервиса», – отметила Юлия Мякина, начальник Управления по работе с ЖКХ «Иркутскэнергосбыта».

Напоминаем, информация об отключениях также поступает на электронную почту и в виде Push-уведомлений. Для этого в личном кабинете или мобильном приложении необходимо ввести свой актуальный адрес электронной почты, а также активировать Push-уведомления и информирование по e-mail, отметив соответствующие опции галочкой в личном кабинете.

Помимо этого, на сайте «Иркутскэнергосбыта» в разделе «Электроэнергия» – «Отключения» можно найти графики плановых отключений, информацию об аварийных ситуациях и сведения об отмене работ. Для поиска информации необходимо начать вводить адрес. Система автоматически предложит все совпадения. Можно выбрать нужный адрес из выпадающего списка или найти его на карте. В таблице отобразятся дата, время и причина отсутствия электроэнергии.